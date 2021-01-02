تشكيل نادي زد أمام بتروجيت بالقسم الثاني

أعلن أسامة نبيه، المدير الفني لفريق زد، تشكيل فريقه الذي يخوض مباراته أمام بتروجيت اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة بدوري القسم الثاني.









ويضم التشكيل كلا من وليد توفيق، إسلام رمضان، إسلام عبدالغني، شريف أشرف، عمر رجب، محمد القط، كريم بدير، أحمد عادل، محمد حي، عمر حبشي، رضا الويشي. ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من سعيد فتحي، عبدالرحمن زين، محمد كماتشو، وليد حسن، كليف ماننديرا، إسلام الفار، عبدالرحمن حندية، عبدالعزيز إمام، محمد شاهين.



