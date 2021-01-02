منتخب السوسس يهاجم المريخ بيوسف وأبو النصر

السبت 02/يناير/2021 - 02:40 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
أعلن أشرف خضر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي منتخب السويس، تشكيل فريقة الذي سيخوض به مباراة فريق المريخ والتي ستقام على استاد السويس الجديد بعد قليل، ضمن منافسات الاسبوع السابع بالمجموعة التانية من دوري القسم الثانى.

وجاء تشكيل منتخب السويس على النحو التالي:

 محمود كوكو، كريم يكن، ابراهيم عوض، أحمد فراويله، نورالدين العريان،️ أحمد فتحي عبد المجيد، محمد جبل، أحمد فتحى ضيف، رفعت مفتاح، ابو النصر حلمي، يوسف محمد.

ويحتل منتخب السويس المركز الثانى برصيد 10  نقاط، في المقابل يحتل فريق المريخ المركز الرابع برصيد 9 نقاط .

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