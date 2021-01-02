تعرف على تشكيل وحكام جمهورية شبين والسكة الحديد بالقسم الثاني

السبت 02/يناير/2021 - 02:38 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي وهدير اسامة
تنطلق بعد قليل مباراة جمهورية شبين والسكة الحديد بملعب جامعة المنوفية بالجولة السابعة لدوري القسم الثاني.

تشكيل جمهورية شبين : احمد شوقي في حراسة المرمى ،خط الدفاع مصطفي شلبي ومحمود شعلان ومحمد عزت واحمد ابوالعلا خط الوسط، احمد الشرقاوي ومحمد ابوطالب ويسري وحيد ومحمود حميد ، خط الهجوم طلبه محمد واكرم عبدربه. 

البدلاء احمد المحرات وسيد شعبان وخالد مسعد وشريف مجدي ومحمود مقلد وربيع يسري ومحمد خالد وأحمد الدماطى.

تشكيل السكة .. حراسة المرمى  إبراهيم شعللها واسامة صبحي، وحسن بشندي، والمتولي محمود، وحازم شعيب،وفتحي مجدي، وأمير حجازي، ومحمد أحمد عبد الرحيم، ومحمود السيد، وعبد الله بيكا ،ومحمد أحمد .

على مقاعد البدلاء.. محمد جمال عبد الرحمن، طه علي زين و أحمد محمد عبده وعبد العليم السيد وفوزي سعيد إبراهيم وعادل نبيل واسلام صلاح.

الحكام وليد الصياد ونور سعيد وبلال جمال الدين وحكم رابع حسام الجرايحي ويراقب اللقاء فتوح الصاوي.

أخبار تهمك

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

منذ يوم

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم مصير جيرالدو بعد التعاقد مع بواليا

منذ حوالي 3 ساعات

ديفيد ألابا يختار فريقه الجديد

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

منذ ساعتين و 7 دقيقة

هالاند يحسم مستقبله بين ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد بعد التعاقد مع بواليا

منذ أقل من ساعتين

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

محمد عبدالواحد: الزمالك خسر هذه الصفقة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل| انخفاض طفيف في الإصابات.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يعرض نجم الفريق على وادي دجلة مقابل ضم «المايسترو»

منذ حوالي 17 ساعة

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

منذ حوالي 19 ساعة

هل يتحرك الأهلي لضم القاطرة البشرية بعد رسالته الأخيرة؟

منذ ساعتين و 48 دقيقة

نجم وادى دجلة يكشف موقفه من عروض الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:06 م

ديفيد ألابا يختار فريقه الجديد

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

12:45 م

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد بعد التعاقد مع بواليا

01:09 م

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

11:05 ص

هل يتحرك الأهلي لضم القاطرة البشرية بعد رسالته الأخيرة؟

12:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»