ديفيد ألابا يختار فريقه الجديد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يخطط للتوصل لإتفاق مع النمساوي دافيد ألابا نجم دفاع بايرن ميونخ الألماني على الإنضمام إليهم في نهاية الموسم الحالي.









وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن عقد ألابا مع النادي الألماني ينتهي في نهاية الموسم الحالي ولم يتوصل النجم النمساوي لإتفاق مع ناديه الألماني على تجديد عقده وبالتالي سيرحل في الصيف المقبل.









وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي ريال مدريد سيتخذون خطوة مهمة في التعاقد مع ألابا بمجرد أن تسمح لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بذلك.









وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد يمكنه التفاوض مع ديفيد ألابا إبتداءً من 4 يناير الحالي وقد يحسم الملكي تعاقده مع النجم النمساوي البالغ من العمر 28 عاماً خلال الأسبوع المقبل.









وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ألابا حريص جدًا على الإنضمام إلى ريال مدريد وهو على إستعداد للحصول على راتب مناسب لإتمام الصفقة على الرغم من إهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه.









وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد لن يتعاقد مع أي لاعب في يناير الجاري إلا في حالة رحيل بعض اللاعبين وهذا الأمر غير مستبعد في ظل وجود عدة أسماء لا تلعب كثيرًا.