ديفيد ألابا يختار فريقه الجديد

السبت 02/يناير/2021 - 02:06 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يخطط للتوصل لإتفاق مع النمساوي دافيد ألابا نجم دفاع بايرن ميونخ الألماني على الإنضمام إليهم في نهاية الموسم الحالي.


وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن عقد ألابا مع النادي الألماني ينتهي في نهاية الموسم الحالي ولم يتوصل النجم النمساوي لإتفاق مع ناديه الألماني على تجديد عقده وبالتالي سيرحل في الصيف المقبل.


وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي ريال مدريد سيتخذون خطوة مهمة في التعاقد مع ألابا بمجرد أن تسمح لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بذلك.


وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد يمكنه التفاوض مع ديفيد ألابا إبتداءً من 4 يناير الحالي وقد يحسم الملكي تعاقده مع النجم النمساوي البالغ من العمر 28 عاماً خلال الأسبوع المقبل.


وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ألابا حريص جدًا على الإنضمام إلى ريال مدريد وهو على إستعداد للحصول على راتب مناسب لإتمام الصفقة على الرغم من إهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه.


وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد لن يتعاقد مع أي لاعب في يناير الجاري إلا في حالة رحيل بعض اللاعبين وهذا الأمر غير مستبعد في ظل وجود عدة أسماء لا تلعب كثيرًا.

أخبار تهمك

نجم وادى دجلة يكشف موقفه من عروض الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| انخفاض طفيف في الإصابات.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

منذ حوالي 3 ساعات

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

منذ حوالي 23 ساعة

ديفيد ألابا يختار فريقه الجديد

منذ 19 دقيقة

محمد عبدالواحد: الزمالك خسر هذه الصفقة

منذ حوالي 11 ساعة

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

منذ حوالي 19 ساعة

هالاند يحسم مستقبله بين ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

منذ حوالي 22 ساعة

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز

منذ أقل من ساعتين

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد بعد التعاقد مع بواليا

منذ ساعة و 16 دقيقة

الزمالك يعرض نجم الفريق على وادي دجلة مقابل ضم «المايسترو»

منذ حوالي 17 ساعة

هل يتحرك الأهلي لضم القاطرة البشرية بعد رسالته الأخيرة؟

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم مصير جيرالدو بعد التعاقد مع بواليا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:09 م

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد بعد التعاقد مع بواليا

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

12:45 م

ديفيد ألابا يختار فريقه الجديد

02:06 م

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

11:05 ص

هل يتحرك الأهلي لضم القاطرة البشرية بعد رسالته الأخيرة؟

12:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»