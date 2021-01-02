5 قتلى بانفجار في محافظة الحسكة السورية

السبت 02/يناير/2021 - 02:05 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات

أعلن المرصد السوري، مقتل 5 أشخاص في انفجار بمدينة رأس العين في محافظة الحسكة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

 

وفي وقت سابق، وقع انفجارا مدويا في محطة محروقات في منطقة رميلان بريف الحسكة الشمالي الشرقي بسوريا، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام السورية.

 

وقالت وكالة "سانا" إن ثمة أنباء عن وقوع ضحايا في الانفجار الذي وقع في محطة علي آغا في المنطقة، دون أن ترد تفاصيل عن طبيعة الانفجار، وأسبابه.

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مدينة رأس العين محافظة الحسكة سوريا انفجار 5 قتلى

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