تشكيل سموحة لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري

السبت 02/يناير/2021 - 02:04 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها فى الثانية ونصف ظهر اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقه الدورى الممتاز أ 

وجاء تشكيل سموحة لمواجهة سيراميكا كليوباترا كالآتى :
 
حراسة المرمى : الهانى سليمان .
 
خط الدفاع : محمد الترهونى ، رجب نبيل ، محمد عبد المنعم ، أحمد جمال .
 
خط الوسط : أحمد حمص ، محمد كناريا ، محمود حليمو ، رفيق كابو .
خط الهجوم : عبد الكبير الوادى ، محمد طلعت . 

يتواجد على دكه البدلاء كلا من: عمر صلاح ، محمود البدرى ، محمد عبد المنعم ، محمود عزت ، أطهر الطاهر ، إسلام جمال ، محمد نادى ، ديريك تسيبامبى ، محمد شوقى . 

ويحتل فريق سموحه المركز الحادى عشر فى جدول المسابقة برصيد 5نقاط بينما يحتل سيراميكا المركز السادس برصيد 6 نقاط .

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