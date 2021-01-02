تفاصيل أول معرض لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات (فيديو)

كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، تفاصيل إطلاق معرض معرض تكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات، مشيرة إلى أنه يطلق لأول مرة في مصر يوم الإثنين المقبل.





وأشارت "نيفين جامع"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إلى أن هناك أكثر من 20 شركة تشارك في المعرض، إلى جانب الكثير من الوزرات والهيئات، حيث ستعرض الشركات نماذج من السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي.



