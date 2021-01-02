تفاصيل أول معرض لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات (فيديو)

السبت 02/يناير/2021 - 02:04 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، تفاصيل إطلاق معرض معرض تكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات، مشيرة إلى أنه يطلق لأول مرة في مصر يوم الإثنين المقبل.

وأشارت "نيفين جامع"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إلى أن هناك أكثر من 20 شركة تشارك في المعرض، إلى جانب الكثير من الوزرات والهيئات، حيث ستعرض الشركات نماذج من السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وأكدت أن عمل السيارات بالغاز الطبيعي يوفر على صاحب السيارة 50% من قيمة ما كان يدفعه في الوقود العادي، لافتة إلى أنه من مصلحة أي صاحب سيارة متقادمة أن يسعى لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي.

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