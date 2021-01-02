وصول بعثة سونديب بطل النيجر استعداداً لمواجهة الأهلي

السبت 02/يناير/2021 - 02:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
وصلت القاهرة منذ قليل  بعثة فريق سونديب بطل النيجر استعدادا لمواجهة الأهلي يوم الثلاثاء القادم في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وكان في استقبال البعثة أحد اداريو الفريق الأحمر والذي توجه معها لفندق الإقامة وسط إجراءات أمنية واحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وحقق الأهلي  الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر ليضع الفريق قدما في دور المجموعات.

ويلتقي الأهلي سونيديب، يوم 5 يناير الجاري على ملعب الأهلي والسلام، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

أخبار تهمك

الزمالك يعرض نجم الفريق على وادي دجلة مقابل ضم «المايسترو»

منذ حوالي 17 ساعة

ديفيد ألابا يختار فريقه الجديد

منذ ربع ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

منذ أقل من ساعتين

نجم وادى دجلة يكشف موقفه من عروض الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد بعد التعاقد مع بواليا

منذ ساعة و 13 دقيقة

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل| انخفاض طفيف في الإصابات.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

هالاند يحسم مستقبله بين ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم مصير جيرالدو بعد التعاقد مع بواليا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

محمد عبدالواحد: الزمالك خسر هذه الصفقة

منذ حوالي 11 ساعة

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز

منذ أقل من ساعتين

هل يتحرك الأهلي لضم القاطرة البشرية بعد رسالته الأخيرة؟

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:09 م

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد بعد التعاقد مع بواليا

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

12:45 م

هل يتحرك الأهلي لضم القاطرة البشرية بعد رسالته الأخيرة؟

12:04 م

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

11:05 ص

عاجل.. الأهلي يحسم مصير جيرالدو بعد التعاقد مع بواليا

11:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»