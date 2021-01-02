الكنيسة تلغي زيارة المدافن في العيد

أعلنت إدارة المدافن بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية منع زيارة المدافن خلال فترة عيد الميلاد المجيد في السابع من يناير الجاري، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





وذكر بيان صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن القرار يأتى منعا للتجمعات والزحام حرصا على سلامة أبنائها، وأنها تلزم المسئولين عن المدافن بإغلاقها تماما وعدم فتحها إلا في حالات الدفن.





وسيلقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح غد الاحد، كلمة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات ( ON - dmc - الحياة - cbc )، وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية.





ويتناول قداسته شرح قداس الأحد الرابع من شهر كيهك.





يذكر أن أناجيل قداسات آحاد شهر كيهك الأربعة مأخوذة من الأصحاح الأول من إنجيل لوقا، حيث قسمت الكنيسة هذا الأصحاح إلى أربعة أجزاء ووضعت كل جزء في فصل إنجيل قداسات آحاد كيهك.



