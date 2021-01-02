لسماع المرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث فض اعتصام النهضة

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لـ 1 فبراير للمرافعة.





صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.





كانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بالسجن المؤبد والمشدد للمتهمين غيابيا، وقاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابي.



