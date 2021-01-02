مسح به بلاط الأرض.. تعرف على قصة وحيد حامد مع إحدى النقاد

السبت 02/يناير/2021 - 01:49 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

رحل اليوم الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، فجر اليوم السبت، عن عُمر 77 عاما، إثر أزمة صحية اضطرته قبل أيام لدخول المستشفى.



قال وحيد حامد فى إحدى اللقاءات التليفزيونية قبل وفاته" كنت في بدايتي، وأحد النقاد رحمه الله قام ومسح بيّ بلاط الأرض، وقال لي ملكش دعوة بالكتابة وإيه الفشل ده، كنت وقتها عيل صغير، لدرجة إني كان نفسي الندوة تخلص أجري وآخد القطار ومرجعش تاني خالص والأستاذ محمد عبدالحليم عبدالله سكرتير عام نادي القصص قام من مكانه ودافع عن القصة".


وتابع"عندها شعرت بأن الأمل تسرب إليّ مرة أخرى بعدما فقدته بسبب انتقادات الناقد، وقالي إني هروح رحلة مع النادي للعين السخنة.






يذكر أن وحيد حامد من مواليد 1 يوليو 1944 كاتب سيناريو مصري،عُرف بتقديمه لأعمال اجتماعية ذات بعد سياسي تناقش قضايا المجتمع المصري. عمل مع عدد من المخرجين منهم سمير سيف، شريف عرفة وعاطف الطيب، و حاز عن أعماله على عدة جوائز، في 2020 حاز جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.

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