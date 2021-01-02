4 فبراير.. الحكم على 3 متهمين بحيازة مفرقعات بالمطرية

السبت 02/يناير/2021 - 01:47 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طره، حجز محاكمة 3 متهمين لا تهماهم بحيازة مواد مفرقعة وأسلحة نارية بمنطقة المطرية، لجلسة 4 فبراير المقبل للنطق بالحكم. 

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين بشر داود جمال مجاهد، عبد الحميد صابر عبد الحميد، عماد عمر محمود عمر، فى القضية رقم 55 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ، أنه بتاريخ 31 مارس من عام 2013، أحرز المتهمين وحازوا مواد مفرقعة بارود أسود قبل الحصول على ترخيص بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء في التحقيقات أن المتهمين أحرزوا وحازوا سلاح ناري مششخن بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام.

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