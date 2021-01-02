رحلت ولكنك باق فى القلوب.. هكذا نعت ميريهان حسين الراحل وحيد حامد

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نعت الفنانة نادية الجندي السيناريست الراحل وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت نادية الجندي صورة للسيناريست الراحل وحيد حامد، وعلقت قائلة"رحلت ولكنك باق فى القلوب .. اللهم اسكنه فسيح جناته وتغمده بواسع رحمتك الأستاذ وحيد حامد".



وكان الكاتب والسيناريست المصري الكبير تعرض الخميس، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.



وأن حامد كان يعاني منذ فترة من مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب، وأن التدهور في صحته ظهر بشكل كبير عقب المجهود الضخم الذي قام به أثناء تكريمه بالدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعالياته منتصف الشهر الحالي.