الكنيسة الأسقفية ناعية وحيد حامد: فقدنا قلمًا حرًا وجريئًا

السبت 02/يناير/2021 - 01:38 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى

نعى الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر، الكاتب والسيناريست وحيد حامد الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض

وذكرت الكنيسة في بيان لها: فقدنا قلمًا حرًا وجريئًا تصدى لقضايا العنف والإرهاب بأعمال أثرت المكتبة السينمائية المصرية والحياة الثقافية طوال سنوات مضت

وقال حنا: كان وحيد حامد رمزًا للكتابة السينمائية المصرية وللأثر الذي تتركه القوى الناعمة المصرية في محيطها العربي والإقليمي بأعمال خالدة لا ينساها التاريخ

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