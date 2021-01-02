(digital) رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين 2021 عبر tamwin egypt وزارة التموين والتجارة الداخلية

السبت 02/يناير/2021 - 01:31 م
اضافة المواليد على بطاقة التموين 2021
اضافة المواليد على بطاقة التموين 2021

(digital) رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين 2021 عبر tamwin egypt وزارة التموين والتجارة الداخلية

اضافة المواليد على بطاقة التموين | انتشرت أنباء عن تنزيل المواليد الجدد للعائلات التي لم ينضم أبنائهم إلى البطاقات، وذلك من خلال موقع بوابة مصر الرقمية والتي تضم عدد كبير من الخدمات الممكن إنجازها الجدير بالذكر أن عملية تسجيل المواليد الجدد سوف تتم بشكل إلكتروني سواء عبر جهاز حاسوب أو الهاتف، وتعمل وزارو التموين والتجارة الداخلية على توزيع الحصص بشكل شهري سواء التموينية أو السلع، والمستحقين فقط يمكنهم الحصول على المواد الغذائية والمنتجات، عبر التوجه إلى التاجر وإعطائه البطاقة التموينية ليقوم المواطن بصرفها كل شهر.

رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين
- يتم عمل اضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال الدخول إلى بوابة مصر الرقمية (اضغط هنا).

- إختيار التموين من خانة الخدمات الحكومية.

- إختيار ضم أفراد أسرتي.

- يتم كتابة رقم الهاتف المحمول وكلمة المرور في حال كنت مسجل مسبقا والضغط على زر الدخول لحسابي.

- وفي حال كانت أول مرة تضغط على سجل حساب جديد.

- كتابة البيانات مثل الرقم القومي- رقم المصنع- أسم الوالدة والضغط على التالي وإستكمال باقي عملية التسجيل.

التسجيل في موقع اضافة المواليد الجدد
الجدير بالذكر أنه يوجد العديد من الخدمات الموجودة في قسم التموين والتي يمكن إجرئها دون التوجه إلى مكاتب التموين، وليس فقط اضافة المواليد على بطاقة التموين وفيما يلي نوضح هذه الخدمات.

- إصدار بطاقة تموين جديدة.
- عمل بدل فاقد أو تالف للبطاقة التموينية.
- النقل من محافظة إلى محافظة أخرى.
- فصل إجتماعي.

في حين يوجد خدمات إلكترونية أخرى غير اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين مثل التوثيق- مركبتي- الرخص- المحاكم وتعد هذه الأمور متوفرة بشكل مجاني أمام المواطنين، وفي حال كانت الخدمة المطلوبة تتطلب توقيعك الشخصي أو الحضور سوف يتم تنبيهكم.

وفي حال قبول وزارة التموين إلى المواليد الجدد على بطاقة التموين سوف يمكنهم صرف السلع والمواد الغذائية المقررة للفرد الواحد، ويمكن الإستماع إلى الفيديو المرفق والذي يشرح بالتفصيل خطوات تنزيل المواليد.

يجب القيام بالتأكد من البيانات المدخلة سواء من صاحب البطاقة أو أثناء تسجيل المواليد في بطاقة التموين حتى لا يؤدي إلى حدوث أخطاء، يذكر بأن وزارة التموين أطلقت هذه الخدمة لدعم المواطن.

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