فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2021.. رابط وخطوات الاستعلام برقم الهاتف





نقدم لكم رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2021 برقم الهاتف، حيث يحظي محرك البحث جوجل يوميا بالكثير من عمليات البحث المكثفة عن موعد صدور فاتورة شهر يناير للتليفون الأرضي لسدادها ولتجنب انقطاع الخدمة عنهم.





ومن جهتها، أعلنت شركة المصرية للاتصالات مؤخرا ان يمكن للمشتركين تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للشركة والتعرف عن موعد السداد وقيمته من خلال استخدام كود المحافظة التابعين لها ورقم الهاتف الأرضي مع اتاحة الفرصة لاختيار وسيلة الدفع من ضمن الوسائل المختلفة التي توفرها الشركة من خلال الموقع.





فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2021.. خطوات الاستعلام والرابط

نقدم لكم الخطوات اللازمة لتسجيل الدخول عبر الرابط الرسمي لشركة المصرية للاتصالات حيث يمكنكم الاطلاع عليها من خلال النقاط التالية:





- قم بكتابة كود المحافظة ثم رقم الهاتف الأرضي الخاص بك.

- قم بالضغط علي زر استعلام.

- انتظر لمدة دقيقه وسيظهر لك بيان تفصيلي بقيمة الفاتورة ووسائل الدفع المتاحة.



