تامر حسني يتصدر المركز الأول على تويتر.. تعرف السبب

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مازال النجم تامر حسني، متصدرًا المشهد الفني وأغلفة الصحف والوكالات والتقارير التليفزيونية بأعماله الأخيرة التي طُرحت سواء من ألبوم غنائي أو بحفله الغنائي أو بكليب أغنيته"خليك فولاذي".



تصدرالنجم حسني، مؤخرًا المركز الأول ب18 ألف تغريدة عبر "تويتر"، ليأتي في المركز الثاني الفنان بهاء سلطان ب4 آلاف تغريدة ثم الهضبة عمرو دياب، في المركز السادس بآلف تغريدة عقب طرح إعلانه الدعائي الجديد لإحدى شركات المياه الغازية.



وجاء سبب التصدر لكل منهم، بمناسبة إحياء حسني، حفل ليلة رأس السنة على شاشات التليفزيون بدون حضور جماهيري، وبسبب أيضًا إطلاق كليبه الجديد لأغنية"خليك فولاذي"، بينما جاء تصدر بهاء، بسبب ظهوره في برنامج"صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس ليلة رأس السنة، أما النجم عمرو دياب، ظهر في المركز السادس عقب طرح إعلانه الدعائي.



في سياق آخر تصدر أيضًا نجم الجيل، مؤخرًا التريند بتحقيقه المركز الأول ب 25 ألف تغريدة على موقع "تويتر"عقب طرحه

أغنيتي

"طمعتيني"و"قد الفراق"، ليأتي في المركز الثالث النجم عمرو دياب ب6 آلاف تغريدة عقب طرحه أغنية من أغاني ألبومه الجديد والتي تحمل عنوان"فاكرني يا حب" من كلمات صابر كمال، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد عادل.



وتصدر حسني، أيضًا مواقع السوشيال ميديا ومحركات البحث عبر جوجل باسم الأغنيتين، كما بدء الجمهور في عمل مقاطع فيديو خاصة بالأغنيتين ليعبروا عن إعجابهم بالأغنيتين.



جدير بالذكر أن حسني، طرح حتى الأن 11 أغنية من البومه الجديد"خليك فولاذي"

وهم"اختراع"،"مبطلناش إحساس"،"بألف سلامة"،"قولني كلام"،"فجأه افترقنا"،"كرهتني في الحب"،"في جمال كده"،"نفس النهاية"،"قد الفراق"،"طمعتيني"، "خليك فولاذي" وجميعهم حققوا نجاحات ساحقة ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".



