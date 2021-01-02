هبوط أرضي يبتلع سيارة ويؤدي بحياة سائقها في الإسكندرية (صور)

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شهدت قرية طيبة 1 التابعة لحي العامرية أول غربي محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، هبوط مفاجئ في أحد شوارع القرية أدى إلى سقوط سيارة ووفاة سائها على الفور.

تلقت غرف عمليات حي العامرية أول بلاغا من أهالي قرية طيبة 1 أحد قرى النهضة الواقعة على طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، يفيد سقوط سيارة في بؤرة عميقة دون تمكن الأهالي من إنقاذ ما بداخلها.

وعلى الفور إنتقلت أجهزة الحي برئاسة اللواء حسام الشيخ رئيس حي العامرية أول، والإدارات المعنية، ورجال قسم شرطة العامرية أول، وقوات الدفاع المدني، وتبين حدوث هبوط مفاجي على مساحة 4 أمتار وبعمق أكثر من 5 أمتار، مما تسبب في سقوط سيارة ووفاة سائها.

وقامت قوات الحماية المدنية باللجوء لأحد السلالم من أجل إستخراج جثة الضحية وإستخراج السيارة، وتم نقله إلى مشرحة العامرية، وتم إتخذ اللأزم.

