البيئة: حملات تفتيشية مكبرة على المطاعم والكافيهات بالمعادى والنزهة والزمالك.. وتحرير محاضر للمخالفين

السبت 02/يناير/2021 - 01:31 م
بوابة الفجر
الفجر

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة وأهمية جاهزية وزارة البيئة لمجابهة كافة أشكال التلوث للحد من إنتشار وباء كورونا شاركت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئى فى حملة تفتيشية مكبرة على عدد من المطاعم والكافيهات بنطاق منطقة المعادى والنزهة والزمالك وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وأقسام الشرطة وشرطة المرافق وحي المعادى والنزهة والزمالك.

أسفرت الحملات التفتيشية المشتركة عن تحرير عدد ٢٣ محضر بيئة، علاوة على قيد عدد ٥ محضر طوارئ نظرا لمخالفتهم قرار مجلس الوزراء بشأن حظر تقديم الشيشة، كما ستم التخلص من الشيش المتحفظ عليها بمعرفة الأحياء المشاركة فور الانتهاء من الحملات، ومن المقرر استمرار الحملات التفتيشية المشتركة على عدد من المناطق الأخرى.

وقد تم التوعية خلال الحملات التفتيشية بأهمية التأكيد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوعية المترددين على الكافيهات بضرورة تجنب التواجد بأماكن تسمح باستخدام الشيشة حفاظا على الصحة، والتنبيه على العاملين بالكافيهات بالإلتزام بمهمات الوقاية وعلى رأسها الكمامات.

تأتى تلك الحملات المكبرة فى إطار التعاون المشترك بين جهات الدولة المعنية للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية التى وضعتها الدولة داخل المطاعم والكافيهات حرصًا على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا وذلك ضمن حزمة من القرارات الوقائية لحماية صحة المواطن.

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