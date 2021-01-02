ضبط عاطلين بحوزتهما كيلو هيروين وفودو بالقليوبية

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ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم السبت، عاطلين ببنها وشبرا الخيمة، بحوزتهما كيلو هيروين وفودو، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة وتولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتحريز المضبوطات، وإرسال عينة للمعمل الجنائي لتحليلها.



وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، معلومات سرية بترويج عاطلين وبيعهم المخدرات علنا في الطريق العام على المتعاطين بمنطقة شبرا الخيمة وكفر الجزار ببنها.



بإجراء التحريات السرية وجمع المعلومات، تمكن العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، من القبض عليهما، وهما "م.م.ن"، 24 عاما، عاطل، مقيم بكفر الجزار مركز بنها، من ذوي المعلومات الجنائية، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، تزن حوالي 350 جراما، ومبلغ مالي 850 جنيها، و"م.ك.ت"، 32 عاما، عاطل، مقيم بشبرا الخيمة قسم ثان، وبحوزته كمية من مخدر الفودو، تزن حوالي 650 جراما، ومبلغ مالي 685 جنيها وهاتف محمول وسلاح أبيض "مطواة".