(من هنا) رابط الاستعلام عن منحة الـ500 جنيه عبر موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg دفعة شهر يناير 2021

السبت 02/يناير/2021 - 01:27 م
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة

(من هنا) رابط الاستعلام عن منحة الـ500 جنيه عبر موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg دفعة شهر يناير 2021

رابط الاستعلام عن منحة الـ500 جنية ، حيث يتزايد البحث في الآونة عن الموعد النهائي لصرف منحة العمالة الغير منتظمة التي طرحتها وزارة القوى العاملة بالتعاون  مع عدد من البنوك الخاصة والبنك المركزي وعدد  من الجمعيات الهلية  الغير ربحية ـفي إطار مجهودات الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين المتضررين جراء القرارات الاستثنائية التي تتخذها الدولة للحد من اتساع رقعة الإصابة  بفيروس ”  كورونا” ، لذا  كان لزامًا على الدولة أن تقوم بما هو  مناسب بالنسبة للمصلحة العامة لها.

رابط الاستعلام عن منحة الـ500 جنية
نوهت وزارة القومى العاملة أنه من الضروري على من يرغب أن يكون له نصيب في المنحة  القادمة لشهر يناير ، يجب عليه تسجيل بياناته عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة ، لكي يتم إدراج اسمه ضمن قاع\ة بيانات الوزارة  لكي يتم عمل بحث حالة معرفة إذا كان في حاجة  إلى المنحة أم لا.
 
وقد طرحت الدولة تلك المنحة منذ 6  أشهر على أن يتم صرفها على ثلاث دفعات لكن بسبب الظرف الحالي الذي لا تزال الدولة تمر به مع بداية لموجة الثانية من الفيروس ، قررت الوزارة مد الفترة المحددة لها لعدد غير محدود من الدفعات إلى حين التعافي التام من  تلك الأزمة الراهنة في أقرب وقت.

طريقة التسجيل بالمنصة
نستعرض معكم الآن بالخطوات السهلة والبسيطة كيفية التسجيل في المنحة القادمة وأيضا الاستعلام عن موعد صرفها كالتالي.

- يقوم المواطن بتسجيل الدخول إلى الرابط الخاص بوزارة القوى العاملة (اضغط هنا).

- يقوم المواطن  بتسجيل البيانات الخاصة به ” الاسم  ، السن ، الحالة الاجتماعية ، طبيعة العمل ، مفردات الدخل ،  رقم الهاتف”.

- ثم يتم إدراج العنوان بالتفصيل.

- بالنقر على تم سيكون قد تم تسجيلك.

(من هنا) رابط الاستعلام عن منحة الـ500 جنيه عبر موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg دفعة شهر يناير 2021

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