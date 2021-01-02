سعر الريال السعودي اليوم السبت 2-1-2021

السبت 02/يناير/2021 - 01:23 م
سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
الفجر الإقتصادي


استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم السبت 2-1-2021 ، في البنوك المصرية وذلك لأن اليوم يوافق العطلة الأسبوعية للبنوك.

سعر الريال السعودي  في البنوك المصرية اليوم

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 
4.18  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 
4.09  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 
4.09   جنيه للشراء.

4.20   جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 
4.08   جنيه للشراء.

4.24  جنيه للبيع.


 سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 
4.10   جنيه للشراء.

4.21   جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس
 
4.16  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
 
4.10  جنيه للشراء.

4.21  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 
4.11  جنيه للشراء

4.20  جنيه للبيع.


 



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