عقب مهاجمة أسد أحد الزوار.. إصابة حارس في مدير حديقة حيوان الإسكندرية

Advertisements

صرحت الدكتورة نبيلة وليم عزيز، مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية، أنه تم إصابة حارس الأسود بشرح بسيط في كتفه، ذلك عقب تفاديه بنفسه من تعرض أحد الزوار لهجوم أحد الأسود عليه.

واوضحت مدير الحديقة أن سبب إصابة الحارس هو تجاوز أحد الزوار حاجز الأمان وعدم إلتزامه، ليفاديه الحارس بنفسه لمنع أي احتكاك بين الزائر والأسد، فأصيب على إثر ذلك.

وأشارت مديره حديقة الحيوان، أن الحارس يعمل في حديقة الحيوان منذ سنوات، ولديه خبرة كافية للتعامل مع الأسود، وإصابته لاصطدامه بحائط الرخام اثناء منع احتكاك أحد الأسود مع الزائر، أن إدارة الحديقة تضع التعليمات الإرشادية للزوار في جميع الأماكن، خاصة أماكن الحيوانات المفترسة، وكما توضع علامات ممنوع دخول؛ لإرشاد الجمهور الزائر بكيفية التعامل مع الحيوانات بشكل عام.

