بالأنفوجراف: ننشر إنجازات برنامج "2 كفاية" خلال عام 2020

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تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي عددا من البرامج والمبادرات الهامة التي تهدف لمواجهة المشكلات المجتمعية وزيادة نسبة الوعي بين الفئات المستهدفة بهدف زيادة التوعية المجتمعية التي تنعكس في النهاية على مواجهة الفقر متعدد الأبعاد.



وتستعرض "الفجر" في السطور التالية إنجازات مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل "2 كفاية " 2020:-



* المحور الأول استعادة دور المجتمع المدنى وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة المشكلة السكانية.

-تم التعاقد مع 18 جمعية أهلية جديدة بالمحافظات العشر المستهدفة.

- تم تدريب 751 متطوعة للعمل كمثقفات مجتمعيات وتم التعاقد مع 20 مثقفة منهن للعمل بجمعية أهلية شريكة للمشروع بحى الأسمرات، ومخطط أن يتم التعاقد مع 731 منهن قريبًا.

- تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال عيادات الجمعيات الأهلية الشريكة.

- إفتتاح 33 عيادة بالجمعيات الأهلية الشريكة، كما تم تدريب الأطباء والتمريض العاملين بهذه العيادات تدريبًا على رأس العمل.

- تجهيز عيادة لتنظيم الأسرة بمجمع الخدمات لوزارة التضامن الإجتماعى وقام فخامة السيد رئيس الجمهورية بإفتتاحها وجارى إتخاذ إجراءات تشغيلها، وبلغ عدد المترددات علي العيادات: 54،606 سيدة، عدد المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة: 46،035 سيدة، بنسبة 84% من المترددات.



* أما محور زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، فقد شهد نشاط حملات طرق الأبواب.

- بلغ عدد زيارات طرق الأبواب المنفذة: 2،686،783 زيارة، بتحقيق 116% من المستهدف.

- بلغ عدد السيدات المحولات إلي عيادات تنظيم الأسرة: 410،988 سيدة.

- تم عمل نظام للمكالمات التليفونية التوعوية كبديل مؤقت لحملات طرق الأبواب فى الفترة من 14 – 306 2020 وبلغت عدد مكالمات التوعية المنفذة 689،953 مكالمة.



* أما نشاط الندوات:-

- تم إيقاف نشاط الندوات فى 1132020 كإحدى الإجراءات الوقائية لمنع إنتشار فيروس كورونا.

- بلغ عدد الندوات المنفذة 616 ندوة، وبحضور 69،482 رجل وسيدة



* أما مسرح شارع على المقاهى "سكر برة":-

- شهد عمل 22 عرض مسرح شارع على المقاهى "سكر برة" بالمحافظات العشر المستهدفة وحى الأسمرات وانتهى فى 13122020.



هذا ويعمل برنامج "اتنين كفاية" على الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، ويأتي ضمن التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة لهذه الأسر.



ويستهدف السيدات المستفيدات من برنامج تكافل في المرحلة العمرية من 18 إلى 49 عامًا بالمحافظات العشر الأكثر فقرًا والأعلى خصوبة (البحيرة – الجيزة – الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط - سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان).





