أنبل وأخلص رجال مصر.. أحمد أبو هشيمة ينعي وحيد حامد

السبت 02/يناير/2021 - 01:23 م
بوابة الفجر
أماني سلام
نعي رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي توفي صباح اليوم عن عمر يناهز ال 79.

ونشر أبو هشيمة، صورة وحيد حامد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "رحل رجل من أنبل وأخلص رجال مصر.. حارب الإرهاب والتطرف بقلم باسل وأفكار منيرة.. رحمة الله على الأستاذ وحيد حامد.. مع السلامة.


وكانت شيعت منذ قليل جنازة الكاتب الكبير وحيد حامد، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

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