21 مدرسة بالدقهلية تتحول لمدارس عسكرية

السبت 02/يناير/2021 - 01:22 م
بوابة الفجر
محمد كشك


أكد محافظ الدقهلية ان هناك 21 مدرسة فنية اصبحت بالفعل مدارس عسكرية لتكون مراكز اعداد للابطال ومصنعا للرجال حماة الوطن.

حيث يتم اعدادهم للالتحاق بالمعهد الفنى للقوات المسلحة وفقا لقواعد التقدم واختبارات الكليات العسكرية،كما تقوم باعداد العمالة الماهرة فى كافة مجالات العمل الحرفى والمهنى لتغذية سوق العمل بالمؤسسات والمصانع العاملة..


وقد اوضح العميد تامر العوضي المستشار العسكرى لمحافظة الدقهلية، ان تلك المدارس تغطى كافة مراكز ومدن المحافظة وان تحويلها لمدارس عسكرية يستهدف جعلها مدارس منتجة.

واشاد المستشار العسكرى، بالجهود المبذولة والدعم الذى يقدمة السيد محافظ الدقهلية لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى لتؤدى دورها على اكمل وجه فى نطاق محافظة الدقهلية مشيرا الى حرصة على المشاركة وحضور احتفالية ختام التأسيس العسكرى بمدرسة اجا الثانوية الفنية الصناعية العسكرية مع نهاية الفترة بانتهاء عام 2020.

هذا وقد اكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على تقديره الكامل للدور الكبير لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى بقيادة اللواء ا.ح. وليد حمودة، لمشاركتهم الفعالة مع المحافظة واجهزتها الخدمية للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة فى كافة المجالات.

وأشار محافظ الدقهلية، الي ان العسكرية المصرية دائما هى مصنع الرجال وعرين الابطال مضيفا ان تحويل هذا العدد من المدارس الفنية بالدقهلية الى مدارس عسكرية نقطة تحول مضيئة تستهدف الاعداد للقادة من الرجال حملة مشاعل المستقبل.

جاء ذلك فى اطار التعاون والتنسيق القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وقائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالقوات المسلحة المصرية.

وعلي صعيد اخر، أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن قراره بإعادة تشكيل وحدة "حياة كريمة "بديوان عام محافظة الدقهلية وذلك برئاسة منال الغندور السكرتير العام المساعد، وتحت اشراف هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، وعضوية رئيس مركز ومدينة شربين والذى تم اختياره لتنفيذ التطوير ب 26 قرية بنطاق المركز فى اطار مبادرة رئيس الجمهورية ليتضمن التطوير الشامل لكافة خدمات المرافق والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية بهذه القرى.

واوضح التقرير ان اللجنة تضم فى عضويتها كلا من مدير عام الادارة العامة للتنمية البشرية، ومدير عام الادارة العامة للتفتيش والمتابعة، ومدير الادارة العامة للتخطيط والمتابعة،ومدير ادارة المرافق والبنية التحتية، ومدير ادارة متابعة تنفيذ المشروعات،ومدير ادارة الاعلام والصحافة، ووكلاء وزارات التضامن الاجتماعى والشئون الصحية والاسكان والتربية والتعليم،والطرق،و الشباب والرياضة ومسئولى شركات الكهرباء ومياة الشرب والصرف الصحى، وهيئة الابنية التعليمية.
21 مدرسة بالدقهلية تتحول لمدارس عسكرية
21 مدرسة بالدقهلية تتحول لمدارس عسكرية
21 مدرسة بالدقهلية تتحول لمدارس عسكرية
21 مدرسة بالدقهلية تتحول لمدارس عسكرية
21 مدرسة بالدقهلية تتحول لمدارس عسكرية
21 مدرسة بالدقهلية تتحول لمدارس عسكرية

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