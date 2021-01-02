مفاجأة بشأن "السيسي".. تعرف على رأي وحيد حامد في الثورات ورؤساء مصر

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صدم الوسط الفني خلال الساعات الأخيرة برحيل السيناريست وحيد حامد بعد مشوار طويل في عالم السينما ساهم من خلال بإبراز العديد من القضايا المجتمعية الشائكة، لذا سيطرت أعماله على أذهان المصريين طيلة السنوات الأخيرة.



و توفي صباح السبت الكاتب وحيد حامد عن عمر 76 عاما بعد تدهور حالته الصحية في أحد مستشفيات القاهرة، بعد تاريخ كان فيه وكان حامد واحدا ممن أثروا السينما والدراما المصرية بأعمال، ستبقى محفورة في الذاكرة الفنية لمصر والعالم العربي.



و ولد وحيد حامد في يوليو 1944 بمحافظة الشرقية، وتخرج في كلية الآداب قسم علم الاجتماع بجامعة القاهرة.



رأي وحيد حامد في الثورات

وكان للسيناريست وحيد حامد رأيا في الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد، ففي 4 ديسمبر 2020، قال إنه ساند ثورة 25 يناير المجيدة، بسبب رفضه التام لفكرة التوريث التي كان يتبناها النظام الحاكم لمصر، خلال فترة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، كما أنه ساند ثورة 30 يونيو أيضا لرفضه فكرة تواجد الإخوان في الحكم، ولكنه أكد عدم نزوله للميدان وقتها.



رأي وحيد حامد في الرئيس السيسي

وفي 2014، قال السيناريست على خلفية لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأدباء والمفكرين إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استمع خلال لقاءه بالأدباء والمفكرين، لكافة الأسئلة التي تشغل بالهم، وتطرق اللقاء أيضًا إلى كافة القضايا السياسية والاجتماعية التي تشغل المواطنين، لافتًا أن إجابات الرئيس كانت شافية ومقنعة للحاضرين.



وأكد على أن "السيسي" أحد كارهي نظام مبارك، بترديده أكثر من مرة خلال اللقاء بأن هذا النظام كان لابد أن ينتهي منذ 15 عامًا، متابعًا: "الرئيس أكد أن نظام مبارك لابد أن ينتهي من 15 سنة، ولكن بدون ثورة حتى يترك البلد على حالها، بدل التأثر الكبير للمؤسسات عقب الثورتين".



رأيه في جمال عبدالناصر

عام 2017 شهد رأيه في الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، حيث أكد وحيد حامد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، أن جمال عبد الناصر انتمى لجماعة الإخوان في الفترة من 1944 إلى 1948، مضيفًا إنه استند إلى مذكرات عدد من الأشخاص الموثوق فيهم والمقربين من الزعيم الراحل.