شاهد.. الصور الأولى لجثمان السيناريست الراحل وحيد حامد (صور)









وينشر "الفجر الفني" أول صور لجثمان الراحل وحيد حامد، والذي أقيمت جنازته في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.







وأعلن عن وفاة السيناريست وحيد حامد المخرج مروان حامد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون. تُوفي إلى رحمة الله- تعالى- أبي الغالي الكاتب الكبير وحيد حامد. البقاء والدوام لله وحده

وصل جثمان السيناريست الراحل وحيد حامد، منذ قليل والذي توفى صباح اليوم السبت عقب تعرضه لأزمة صحية.