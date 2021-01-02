وكيل "العلوم المتقدمة" ببني سويف: لدينا أحدث "ميكروسكوب إليكتروني" في الشرق الوسط

السبت 02/يناير/2021 - 01:20 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي

قالت الدكتورة سما إمام الدق، وكيل كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة بجامعة بنى سويف للدراسات العليا والبحوث، إن الكلية تمتلك الأن وحدة جهاز الميكروسكوب الإلكترونى الذى يعد أحدث نسخة وطراز فى الشرق الأوسط.

وأضافت الدكتورة سما الدق، أن الجهاز يعد من أحدث الأجهزة فائقة الدقة لأنه يستطيع أن يكبر لأكثر من مليون مرة، مشيرة إلى أن الجهاز يساعد فى كافة النواحي، حيث يمكن إستخدامة فى رؤية الفيروسات والأجسام الدقيقة وتحليل أنواع الكريستالات الغير معروفة والأحجار، وكذلك الشروخ الأولية التى تحدث فى الأسمنت ومواد البناء وحشو الأسنان.

وتابعت وكيل الكلية، أن الجهاز يقوم بتصوير الأجسام الصلبة بدقة عالية وتوضيح الالوان، مشيرة إلى أن الجهاز يعد إضافة كبيرة ليس لجامعة بنى سويف فقط بل يخدم المجتمع ككل من متخصصين الكيمياء والطب والأسنان والصناعة، لافتة إلى أن الجهاز يقوم بتحليل المركبات ويوضح العناصر الموجودة بداخلها محشو الأسنان حيث يقوم الجهاز بتصوير الجسم وفحصة وإيضاح المكونات الموجودة بداخلة.

وأكدت الدكتورة سما الدق، أننا قدمنا خدمة تلقى العينات بالبريد السريع وسيتم تصويرها وإعداد التقارير الخاصة بها وإرسالها عبر البريد الالكترونى.

وافتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، وحدة جهاز الميكروسكوب الإلكتروني بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة بتكلفة 24 مليون جنيه، وذلك بحضور الدكتور فاطمة حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبد الرحمن، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فرغلي عميد الكلية، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وفي سياق آخر، وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة في جلسته رقم 191 على تنظيم كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ندوة تثقفيه للباحثة إلهام فضالي من أبناء محافظة بني سويف باعتبارها نموذج ناجح ومشرف بين أوساط الباحثين، ليتم عقدها في ضوء القرارات الوزارية الخاصة باستئناف الفعاليات والأنشطة.

تجدر الإشارة، إلى أن الباحثة إلهام فضالي صاحبة أول بحث تم نشرة في مجلة ""Nature العالمية وذلك في مجال الخلايا الشمسية، وتم اختيار مشروعها وبحثها كأفضل مشروع بحثي له أثر في مجال الفيزياء، كما حصلت الباحثة على جائزة "best tech award" على مستوى دولة هولندا.

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