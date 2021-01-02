حصاد التضامن 2020: إنجازات البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة

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تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي عددا من البرامج والمبادرات الهامة التي تهدف لمواجهة المشكلات المجتمعية وزيادة نسبة الوعي بين الفئات المستهدفة بهدف زيادة التوعية المجتمعية التي تنعكس في النهاية على مواجهة الفقر متعدد الأبعاد.



وتستعرض "الفجر" في السطور التالية إنجازات البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة:-



يهدف البرنامج إلى تمتع الأطفال في الفئة العمرية من عمر يوم حتي ٤ سنوات بخدمات تربوية وتعليمية وصحية بجودة عالية خلال الفترة من سبتمبر 2018م حتى يونيو2021م.



- شهد البرنامج التعاقد مع جمعيات شريكة لتطوير عدد 507 حضانة بمحافظات ( القاهرة - الجيزة - الإسكندرية -الغربية-البحر الأحمر-أسوان) بالمرحلة الأولى والثانية والثالثة،أما بالمرحلة الرابعة تم التعاقد مع جمعيات شريكة لتطوير عدد 298حضانة بعدد 1192 فصل وعدد 18 مركز أسره وطفل الجمعيات الشريكة بمحافظات مرسى مطروح -الإسكندرية -الإسماعيلية – السويس - قنا-الأقصر -شمال سيناء -الوادي الجديد – الجيزة – سوهاج – القاهرة -الفيوم – دمياط– أسيوط – الشرقية – الدقهلية – البحيرة – المنوفية - القليوبية –– الغربية – بورسعيد – أسوان– المنيا – بني سويف ).

- تتولي هذه الجمعيات عمليات تطوير البيئة الفيزيقية الداعمة للأطفال وأستهدف التطوير رفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزات من خلال الترميم والصيانة والتجديد لـ ( القاعات التعليمية - دورات المياه - أعمال الصرف، شبكات الكهرباء- أعمال الدهان، تجهيزات الأمن والسلامة - تجهيزات الأثاث لغرف النشاط والفصول - الألعاب الداخلية والخارجية).

- يعمل البرنامج على تدريب مقدمو الخدمة بهذه الحضانات، والعمل على رفع وعي الأهالي المحيطين بهذه الحضانات وفقا لأولويات الاحتياجات والمخصصات المالية المتاحة.

- تم الانتهاء من مراجعة المعايير القومية لجودة دور الحضانة بالتعاون بين قطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي وفريق عمل البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة وعدة شركاء من منظمات المجتمع المدني وهيئة إنقاذ الطفولة وأساتذة أكاديميين متخصصين.

- قام البرنامج بتأهيل وتدريب كوادر وزارة التضامن الاجتماعي ومقدمو الخدمة في المحافظات المستهدفة للتأهيل للعمل في هذا المجال.

- تدريب ٦٠ من كوادر وزارة التضامن الاجتماعي على أهمية معايير الجودة للحضانات وطرق العمل بها.

- تدريب كوادر وزارة التضامن الاجتماعي من العاملين في قطاع الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي والمديريات علي (سياسات حماية الطفل).

- تنفيذ تدريب إعداد مدربين حول التربية الوالدية والتهذيب الإيجابي، بالشراكة مع هيئة بلان الدولية.

- تم البدء فئ تنفيذ تدريب عدد "360" ميسرة حضانة بالتعاون مع جمعية خير وبركة على موضوعات " الوثيقة القومية لجودة دور الحضانة في مصر من سن يوم حتى أربع سنوات – علوم تنمية الطفولة المبكرة – تطبيق سياسة حماية الطفل – تطبيق الإجراءات الاحترازية لكورونا "

- قام البرنامج بالتعاون مع بعض الشركاء الحكوميين والمحليين والدوليين العاملين في مجال تنمية الطفولة المبكرة، وذلك لتوسيع الاستفادة وتوحيد الجهود.

- قام بعمل الشراكات التالية: بروتوكول شراكة مع مؤسسة ساويرس -الشراكة مع جمعية خير وبركة وشركة مان فودز- الشراكة مع مؤسسة ساويرس وجمعية خير وبركة - برتوكول تعاون مع كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة - الشراكة مع منظمة اليونيسيف - الشراكة مع هيئة جايكا اليابانية.



وفيما يتعلق بالحضانات غير المرخصة:-

- تم حصر الحضانات غير المرخصة والمنتهية الترخيص حيث بلغ عددها 10355 حضانة تمهيداُ لإتخاذ ما يلزم نحو تقنين أوضاعها.

- تم وضع منهج نموذجي للحضانات لتنمية الطفولة المبكرة (٠-٤ سنوات)، كما من مخطط أن يقوم البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بالبدء في وضع منهج قومي يتوافق مع المعايير الدولية لمرحلة الطفولة المبكرة، ويتوافق مع التطور الحادث في المجالين النفسي والتربوي، وتم التعاقد مع استشاري تربوي لتنفيذ وصياغة المنهج والحقيبة التدريبية للميسرات.