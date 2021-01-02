83 مليون دولار إيرادات شباك التذاكر في الصين مع بداية 2021

السبت 02/يناير/2021 - 01:15 م
شباك التذاكر الصينية
شباك التذاكر الصينية
وكالات
قفزت إيرادات شباك التذاكر في الصين إلى 545 مليون يوان (83 مليون دولار) في عيد رأس السنة، وهو الأعلى لهذا اليوم منذ بدء التسجيلات في عام 2011، طبقا لما ذكرته منصة "مايوان" للخدمات الترفيهية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وكانت الأفلام الصينية المحلية أكبر المساهمين في هذا الرقم أمس الجمعة، على رأسها فيلما "زهرة حمراء صغيرة" وهي رواية تدور حول أسرتين تعانيان من السرطان، والكوميديا الرومانسية "عناق دافئ".


وتلك الزيادة في مبيعات التذاكر تضيف إلى مؤشرات بأن أكبر سوق للأفلام في العالم يحقق انتعاشا بعد أن تكبدت الإيرادات تراجعا بواقع الثلثين العام الماضي، وسط إغلاق لمدة ستة أشهر في دور السينما لمواجهة فيروس كورونا.

وتراجعت إجمالي إيرادات شباك التذاكر في الصين في عام 2020 لتصل إلى 2.8 مليار دولار، مقارنة برقم قياسي هو 9.1 مليار دولار في عام 2019 .

ومازال هذا الرقم أعلى من 2.1 مليار دولار، تم تسجيله في الولايات المتحدة في عام 2020، طبقا لبيانات صادرة عن منصة "مايوان" وموقع "بوكس أوفيس موجو" لتتبع حركة السوق.

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