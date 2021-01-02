موعد مباراة أهلي جدة والتعاون في الدوري السعودي

السبت 02/يناير/2021 - 01:12 م
بوابة الفجر
أميرة فطيم
يستضيف فريق الأهلي نظيره التعاون، مساء اليوم السبت، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.


ومن المقرر أن يقام اللقاء الساعة الخامسة وخمسة عشر دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة وخمسة عشر دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة السابعة وخمسة عشر دقيقة بتوقيت الإمارات، والساعة الثالثة وخمسة عشر دقيقة بتوقيت جرينتش.


وكان الأهلي قد حقق فوزا ثمينا في أخر مبارياته أمام الرائد بهدفين مقابل هدف، فيما تلقى التعاون هزيمة قاسية على يد العين بهدفٍ نظيف، في الجولة الماضية.


ويسعى الراقي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام التعاون؛ لخطف صدارة ترتيب الدوري السعودي من الهلال.


ويحتل الأهلي المركز الثاني من جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الزعيم المُتصدر، بينما يتواجد التعاون في المركز السادس برصيد 14 نقطة.

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