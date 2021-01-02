مانشستر يونايتد يحاول من جديد لضم جريليش

يرغب مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات جاك جريليش، لاعب أستون فيلا، خلال الفترة المقبلة.









وكان مانشستر أبدى رغبته في التعاقد مع جريليش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الصفقة فشلت بسبب رفضه دفع أكثر من 65 مليون جنيه إسترليني في شهر سبتمبر الماضي.









في الوقت الحالي سيضطر يونايتد إلى دفع 100 مليون من أجل الحصول على توقيع اللاعب.









ويتمسك أولي جونار سولسكاير، مدرب نادي مانشستر يونايتد، بالتعاقد مع جريليش، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.









يشار إلى أن جريليش جدد عقده مع أستون فيلا، لمدة 5 سنوات بعدما فشل انتقاله ليونايتد.