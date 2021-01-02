عبير صبري تنعي الراحل وحيد حامد

السبت 02/يناير/2021 - 12:57 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
نعت الفنانة عبير صبري السيناريست الراحل وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت عبير صبري صورة للسيناريست الراحل وحيد حامد، وعلقت قائلة" خبر حزين ..رحيل الكاتب الكبير وحيد حامد ..مشوار عظيم من الفن والصدق ورساله حقيقيه ..ربنا يرحمه ويعفو عنه ويدخله الجنة".


وكان الكاتب والسيناريست المصري الكبير تعرض الخميس، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.

وأن حامد كان يعاني منذ فترة من مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب، وأن التدهور في صحته ظهر بشكل كبير عقب المجهود الضخم الذي قام به أثناء تكريمه بالدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعالياته منتصف الشهر الحالي.

أخبار تهمك

عاجل| انخفاض طفيف في الإصابات.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يعرض نجم الفريق على وادي دجلة مقابل ضم «المايسترو»

منذ حوالي 16 ساعة

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يطالب طبيب الأهلي بسرعة تجهيز لاعبه قبل مواجهة سونيديب

منذ ساعة و 14 دقيقة

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

منذ حوالي 21 ساعة

هالاند يحسم مستقبله بين ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

منذ حوالي 22 ساعة

نجم وادى دجلة يكشف موقفه من عروض الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم مصير جيرالدو بعد التعاقد مع بواليا

منذ أقل من ساعتين

هل يتحرك الأهلي لضم القاطرة البشرية بعد رسالته الأخيرة؟

منذ ساعة و 15 دقيقة

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز

منذ أقل من ساعة

مدير مستشفى عزل القاهرة يكشف ملاحظة جديدة عن مصابي كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

بعد ضم بواليا.. هل يتعاقد الأهلي مع جلاد الحراس؟

منذ حوالي 14 ساعة

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

منذ ساعتين و 14 دقيقة

محمد عبدالواحد: الزمالك خسر هذه الصفقة

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:05 ص

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

هل يتحرك الأهلي لضم القاطرة البشرية بعد رسالته الأخيرة؟

12:04 م

عاجل.. الأهلي يحسم مصير جيرالدو بعد التعاقد مع بواليا

11:30 ص

هالاند يحسم مستقبله بين ريال مدريد وبرشلونة

08:30 ص

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

05:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»