شاهد.. انهيار إلهام شاهين في جنازة السيناريست وحيد حامد (صور)

السبت 02/يناير/2021 - 12:54 م
بوابة الفجر
مي مرسي
حرصت الفنانة إلهام شاهين على حضور جنازة السيناريست الراحل وحيد حامد، والذي توفى صباح اليوم السبت عقب تعرضه لأزمة صحية منذ أيام قليلة.




وظهرت إلهام شاهين في الصور وهي تنهار من البكاء أثناء انتظارها حضور جثمان الراحل وحيد حامد.



وأعلن المخرج مروان حامد عن وفاة السيناريست وحيد حامد قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون. تُوفي إلى رحمة الله- تعالى- أبي الغالي الكاتب الكبير وحيد حامد. البقاء والدوام لله وحده".

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