بالصور.. وصول جثمان السيناريست الراحل وحيد حامد لمثواه الأخير

السبت 02/يناير/2021 - 12:47 م
بوابة الفجر
مي مرسي
وصل جثمان السيناريست الراحل وحيد حامد منذ قليل، والذي توفى صباح اليوم عقب تعرضع لأزمة صحية.




وتقام جنازة السيناريست الراحل وحيد حامد في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

يذكر أـن المخرج مروان حافظ قد أعلن عن وفاة السيناريست وحيد حامد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون. 



تُوفي إلى رحمة الله- تعالى- أبي الغالي الكاتب الكبير وحيد حامد. البقاء والدوام لله وحده".

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