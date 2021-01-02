عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

السبت 02/يناير/2021 - 12:45 م
بوابة الفجر
محمد الصو
يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، خدمات نجم الفريق خلال مواجهة سونيديب بطل النيجر، بدوري أبطال إفريقيا.

ويغيب حسين الشحات لاعب الفريق، عن مواجهة فريقه ضد بطل النيجر بسبب العقوبة المفروضة عليه من قبل الاتحاد الإفريقي "كاف".

وكان "كاف"، قرر إيقاف الشحات مباراتين بسبب اشتباكه مع مصطفى محمد مهاجم الزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف في نوفمبر الماضي.

وغاب الشحات عن مباراة الفريق أمام سونيديب بطل النيجر، بذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بهدف دون رد للمارد الأحمر، ويتبقى له مواجهة الإياب.

ويلتقي الأهلي سونيديب، يوم 5 يناير الجاري على ملعب الأهلي والسلام، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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