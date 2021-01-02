فالنسيا ينافس باريس سان جيرمان على ضم إريكسن

السبت 02/يناير/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت أن الدنماركي كريستيان إيريكسن بات على رادار فريق نادي فالنسيا الإسباني للحصول على خدماته في الميركاتو الشتوي الجاري.


وأعلن الإنتر خلال الفترة الماضية تواجد إريكسن على قائمة الراحلين خلال فترة الإنتقالات الحالية وذلك بعد خروجه من حسابات أنطونيو كونتي.


وقالت صحيفة " لاجازيتا ديللو سبورت " أن فالنسيا سيجد منافسة قوية من باريس سان جيرمان الراغب في الحصول على خدمات اللاعب لتعزيز صفوفه.

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