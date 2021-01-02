ضبط عاطلين لسرقتهما قطعا حديدية من داخل مخزن بالساحل

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية من القطع الحديدية متحصلات واقعة سرقة من داخل مخزن أسفل محور روض الفرج بالقاهرة.





وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية) حال إستقلالهما عربة" كارو"، مُحمل عليها (عدد 3 سور حديدى- 3 ماسورة- 6 قطع حديدية- لوحة إرشادية "مجهولة المصدر"- عتلة حديدية).





وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات بحوزتهما إعترفا بسرقتها من داخل مخزن كائن أسفل محور روض الفرج بدائرة القسم بأسلوب " كسر القفل " بإستخدام العتلة الحديدية المضبوطة بحوزتهما بقصد التصرف فيها بالبيع "كخردة".



