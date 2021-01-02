مستشفى قنا العام ينقذ رضيعا عمره 4 أيام يعاني من نزيف بالبطن وتهتك بالطحال

نجح فريق طبى بمستشفى قنا العام، من استئصال طحال ووقف نزيف داخلى في البطن لطفل عمره 4 أيام فقط، بعد دخوله للمستشفى بأنيميا ونزيف في البطن.





وضم الفريق الطبي كل من: الدكتور محمود إبراهيم القهيوي، الدكتور عمرخيري، الدكتور أحمد رضوان، الدكتور أسامة عبدالعاطي، من قسم الجراحة العامة، والدكتور مينا لوقا، من قسم التخدير، والدكتور مرقص فيكتور، ودكتور محمد فوزى أبو سحلى من قسم الحضانات، وتمريض قسم العمليات، بإشراف الدكتور جمال الحرز، رئيس قسم الجراحة العامة، والدكتور عادل علي، رئيس قسم التخدير، والدكتور محمدالديب، مدير المستشفي.





وقال الدكتور محمدالديب، مدير المستشفي، دخل الطفل البالغ من العمر 4 أيام فقط، إلى حضانة المستشفى بعد ولادة طبيعية خارج المستشفى، بتشخيص أنيميا، وبعد إعطاء دم للطفل،و عمل الفحوصات اللازمة تبين عدم رفع نسبة الهيموجلوبين، فتم عمل أشعة تلفزيونية علي البطن وتبين وجود نزيف بالبطن وتجمع دموي علي الطحال.





وتابع الديب، بعدها تم استدعاء فريق الجراحه بالمستشفى، الذى قرر دخول الطفل لغرفة العمليات لعمل استكشاف للبطن وتم عمل العملية واستئصال الطحال ووقف النزيف الذى كان يعانى منه الطفل.



