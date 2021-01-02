موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز

السبت 02/يناير/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في فخ التعادل السلبي دون أهداف أمام نظيره وادي دجلة، مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.


ويلاقي الأهلي في لقائه المقبل في الدوري المصري الممتاز، ضمن منافسات الجولة السادسة، نظيره سيراميكا كليوباترا.


وتقام المباراة يوم الجمعة المقبل الموافق الثامن من شهر يناير الجاري، عند الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.


ويستعد الأهلي في الوقت الحالي لمواجهة نظيره سونيديب بطل النيجر، يوم الثلاثاء المقبل الموافق الخامس من شهر يناير، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.


ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط.

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