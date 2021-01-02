اعترافات ديلر المنيب لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين

السبت 02/يناير/2021 - 12:33 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع تاجر مخدرات بمنطقة المنيب بالجيزة، واعترف باتجاره لمخدر الهيروين، وترويجه على عملائه بالمنطقة.

وأفاد في اعترافاته، أنه يتواصل مع عملائه عن طريق الهاتف المحمول، حيث ضبط بحوزته على هاتف محمول، وتذاكر من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي.

وأمرت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها، وكتابة تقرير واف.

وكان رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، قد ألقوا القبض على تاجر مواد مخدرة، وبحوزته عددا من تذاكر الهيروين قبل ترويجها على عملائه

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين وهاتف محمول، وتوصلت التحريات إلى تحصل المتهم على المضبوطات من عاطل مقيم بالجيزة لترويجها بين عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.

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