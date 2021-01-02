جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم تهريب وجلب المواد المخدرة

السبت 02/يناير/2021 - 12:31 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمعدية الأفراد بإدارة المجرى الملاحي بالإسماعيلية من ضبط (ربة منزل، مقيم بمحافظة شمال سيناء) عُثر بين طيات ملابسها على (عدد 2 لفافة لنبات البانجو المخدرة وزنتا واحد كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول) حال عبورها من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية لقناة السويس.

كما تمكنت إدارة شرطة نفق الشهيد أحد حمدي "كمين شرق النفق" من ضبط (أحد الأشخاصن مقيم بمحافظة جنوب سيناء) وبحوزته (عدد 6 طربة لمخدر الحشيش وزنت 600 جرام- هاتف محمول) حال عبوره النفق من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية مستقلًا سيارة أجرة.

وبمواجهتهما اعترفا يحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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