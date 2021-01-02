سيدان ورجل يرتدي النقاب وراء سرقة سكرتيرة بعيادة طبية بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي لقيامهم بسرقة إحدى السيدات بالدقهلية كرهًا عنها.

وتبلغ لقسم شرطة ثان المنصورة بمديرية أمن الدقهلية بقيام ثلاثة أشخاص مجهولين بسرقة إحدى السيدات كرهًا عنها داخل عيادة خاصة كائنة بدائرة القسم.





وعلى الفور إنتقلت قوات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية وتم التقابل مع ( سكرتيرة بعيادة طبية - مقيمة بدائرة القسم ) وبسؤالها قررت أنه أثناء تواجدها بالعيادة محل عملها فوجئت بدخول ثلاثة منتقبات طلبت إحداهن الحجز لتوقيع الكشف الطبي عليها وحال ذلك قامت أخرى بالتعدى عليها وسرقة مصوغاتها الذهبية وأثناء مقاومتها لهم أُصيبت بجرح قطعي بالساعد وعقب إستغاثتها بالأهالى تمكنوا من ضبط إحداهن ( ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم ) وبتمشيط المنطقة محل البلاغ أمكن ضبط المتهمان الهاربان بمدخل إحدى العقارات المجاورة وهما ( عاطل، ربة منزل - مقيمان بدائرة القسم ) وتبين إرتداء العاطل لملابس نسائية ( نقاب) وبحوزته ( سلاح أبيض، لاصق طبى ).





وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقررت المتهمة الأولى أنه نظرًا لسابقة ترددها على العيادة محل عمل المجنى عليها لتوقيع الكشف الطبى عليها وعلمها بتحليها ببعض المشغولات الذهبية عقدت العزم على سرقتها، وفى سبيل تنفيذ مخططها قامت بالإتفاق مع المتهمين الثانى والثالثة وتوجهوا للعيادة عقب إرتدائهم للنقاب وأثناء شروعهم فى سرقتها إستغاثت بالأهالي وأمكن ضبطهم.



