"التموين " تبدأ عام 2021 بطرح فرص إستثمارية بالقليوبية









شهد على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توقيع تعاون بين الوزارة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحافظة القليوبية لإنشاء وتطوير مناطق تجارية ولوجستية وأماكن ترفيهية بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية وتطوير منظومة التجارة في مصر









وقع بروتوكول التعاون كل من عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ،و إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية .





وأكد "المصيلحى " على اهتمام وزارة التموين بتنفيذ مشروعات تجارية ومناطق لوجستية على أرض محافظة القليوبية، حيث يتضمن البروتوكول انشاء وتطوير 3 مناطق بالمحافظة منهم جراح متعدد الطوابق وسيعاد هيكلته بحيث يتضمن جزء ادارى وآخر تجارى، بجانب أيضا منطقة لوجستية على مساحة 15 ألف متر ،بجانب حديقة على الكورنيش لاستغلالها منطقة ترفيهية بالتعاون مع محافظة القليوبية، مما يساهم في توفير فرص عمل للشباب .





ووجه الوزير بأن تكون الأولوية في فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء محافظة القليوبية، مؤكدا أن التعاون بين وزارة التموين ومحافظة القليوبية والمطورين سيكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في انشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظة ،مشيرا الى أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن إنشاء المناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية ،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وانه جارى حاليا تنفيذ العديد من هذه المناطق بالمحافظات المختلفة .









من جانبه أشاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بأوجه التعاون بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا أن انشاء وتطوير مناطق لوجستية وتجارية يعد نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية بالمحافظة وسيساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل للشباب لافتا الى أن المناطق التي ستطرح ذات مواقع متميزة وتتمتع بكافة الخدمات .





وأوضح "الهجان" أنه يتم حاليا حصر الأصول غير المستغلة على أرض المحافظة للاستفادة بها من خلال إنشاء مشروعات تجارية متعددة المجالات تعود بالنفع على أبناء القليوبية .







