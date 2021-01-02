ضبط 5899 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

السبت 02/يناير/2021 - 12:23 م
بوابة الفجر
داليا عادل
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5899) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(2108) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(283) مخالفة السير بدون تراخيص.
(5) دراجات نارية مخالفة.
(46) مخالفة شروط التراخيص.
(20) مخالفة موقف عشوائى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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