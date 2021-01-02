ضبط 213 قضية مخدرات وتنفيذ 48568 حكما قضائيا متنوعا

السبت 02/يناير/2021 - 12:21 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 100 قطعة سلاح ناري، بحوزة 93 متهما) وذلك على النحو التالي:

بندقية قناصة.
(9) بنادق آلية.
(11) بندقية خرطوش.
)8) طبنجات.
(71) فرد محلى.
(1186) طلقة مختلفة الأعيرة.
(15) خزينة متنوعة.
(202) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (48568) حكما قضائيا متنوعا بإجمالي (5457) محكوما عليه، وذلك على النحو التالي:
(176) حكم جناية.
(15091) حكم حبس جزئى.
(3063) حكم حبس مستأنف.
(23026) حكم غرامة.
(7212) حكم مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (1) تشكيل عصابى، ضم (4) متهمين إرتكبوا (8) حوادث متنوعة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (213) قضية مخدرات بحوزة (232) متهم، ضُبط خلالها الآتي:
كمية من مخدر البانجو وزنت (15٫125 كيلو جرام).
كمية من مخدر الحشيش وزنت (16٫332 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (2٫688 كيلو جرام).
كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1٫435 كيلو جرام).
كمية من مخدر الفودو وزنت (200 جرام).
كمية من مخدر شابو وزنت (192 جرام).
كمية من مخدر البودر وزنت (327 جرام).
كمية من مخدر الأفيون وزنت (20 جرام).
كمية من مخدر الآيس وزنت (100 جرام).
عدد (3045) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (32) متهم.
فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (32) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (220) دراجة نارية مخالفة.
فى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: إعادة (3 دراجات نارية – 3 سيارات).
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (20542) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال فحص السائقين: فحص (35) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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