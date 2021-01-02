تصدرت جوجل.. 7 طرق سهلة للتوفير في الكهرباء

خلال الساعات الأخيرة، تصدرت كلمتي فاتورة الكهرباء مؤشرات البحث على موقع "جوجل"، في ظل محاولات المصريين للتوفير في الكهرباء خلال فصل الشتاء الذي يستخدمونه فيه الدفايات بكثرة.





ويجب مراجعة نمط الاستهلاك الشهري لقيمة فاتورة الكهرباء، من خلال المقارنة مع الفاتورة السابقة بمراعاة الاختلاف في معدل الاستهلاك بين الشتاء والصيف وثبات الأحمال المركبة.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الطرق التي يمكن الاعتماد عليها للتوفير في فاتورة الكهرباء:





- يمكن استبدال الدفاية بالتكييف، حيث يعتبر التكييف أقل استهلاك للكهرباء من الدفايات، خاصة وأن أي جهاز يحتوي على سخان من المتعارف أن استهلاكه للكهرباء يكون أعلى، وتعتبر الدفاية أعلى جهاز منزلي في استهلاك الكهرباء.





- التقليل من استخدام عدد معين من الأجهزة يساهم في تقليل الفاتورة وتلك الأجهزة هي: براد المياة الكهربائي، جهاز تسخين الخبز، الغسالة، أجهزة الكومبيوتر ورواتر الانترنت وكذلك السخانات الكهربائية.





- يعتبر الميكرويف أفضل من الفرن الكهربائي فمتوسط سحب الميكروويف للطاقة يتراوح بين 1000 وات وحتى 1700 وات أي انه يسحب من 1 كيلو وات وحتى 1.7 كيلو وات وهى قدرة سحب متوسطة بين الأجهزة فلا تعتبر عالية مثل الافران الكهربائية ولا هى قليلة السحب.ف





- هناك عددًا من الإجراءات التي تساعد المواطنين على التحكم في استهلاك سخان المياه الكهربائي دون أن يؤثر على الفاتورة أبرزها ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة بين 50-60 درجة مئوية، وتشغيل السخان قبل الاحتياج إلى المياه الساخنة بنحو نصف الساعة.





- قم بالتبديل إلى مصابيح LED الموفرة للطاقة، فقد يكون استبدال جميع مصابيح الإضاءة الخاصة بك بمصابيح LED الموفرة للطاقة استثمارًا لكن هذه المصابيح الموفرة للطاقة الأحدث تدوم لفترة أطول بكثير.





- تجنب ترك الأجهزة في وضع الاستعداد حاول ألا تترك الأجهزة الكهربائية مثل أجهزة التلفزيون ومشغلات DVD وشواحن الهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى في وضع الاستعداد دون الاستخدام لهم.





- تنظيف الثلاجة جزء مهم من ثلاجتك إذا أهملته، سيكلف فاتورتك الشهرية الكثير من المال، فالجزء المعروف بلفائف مُكثف الثلاجة الخارجية، إذا لم تقم بتنظيفه من الاتساخات، سيسبب مشاكل مرتبطة بكفاءة تبريد الثلاجة بشكل أساسي.