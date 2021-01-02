جلسة فنية بين باتشيكو ولاعبي الزمالك استعداداً لمواجهة إنبي

السبت 02/يناير/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
محمد ذكي
قرر جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك عقد جلسة فنية مع اللاعبين استعدادا لمواجهة انبي في اللقاء التي يجمع بينهم مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وجاء قرار باتشيكو بعقد جلسة مع لاعبي الفريق بفندق الاقامة، للحديث والتركيز على النقاط الفنية وضرورة استغلال الفرص والتسجيل مبكراً في شباك إنبي.

ويدخل الزمالك اللقاء بقائمة تتضمن كلا من : 

حراس المرمى : محمد أبو جبل ومحمد عواد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي "الونش" وعبدالله جمعة وأحمد فتوح وحسام عبدالمجيد وأحمد عيد.

خط الوسط : طارق حامد وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقي وحسين فيصل 

وحميد أحداد وعمر السعيد في خط الهجوم.

ويلتقي الزمالك مع نظيره إنبي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع من ترتيب بطولة الدوري، حيث خاض ثلاث مباريات فاز في أثنين وتعادل في لقاء، بينما يحتل إنبي المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط من أصل ثلاث مباريات.

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