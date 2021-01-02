حجز دعوى تعويض ميريهام هشام بمبلغ 10 ملايين جنيه بسبب تامر أمين للحكم

السبت 02/يناير/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
أجلت المحكمة الاقتصادية نظر دعوى تطالب شركة ترنتا للإنتاج والتوزيع الفني بقناة النهار القضائية بدفع تعويض قدره 10 ملايين جنية لصالح ميريهام هشام بسبب فيديو الإعلامي تامر امين الذي يحمل إساءات لها وسبق وقذف والتشهير بها وعدم حذف الفيديو من علي اليوتيوب وفقا لصحيفة الدعوى وذلك لجلسة 11 يناير المقبل والتي سوف تشهد تقديم أوراق التصالح مع الإعلامي تامر أمين.

وكان قد طالب دفاع الشركة بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى قضية حبس تامر أمين والمستانف عليها أمام محكمة جنح مدينة نصر والمقرر نظرها في يناير القادم.

وتضمنت صحيفة الدعوي المقامة من المستشار هيثم عباس أنه في عام 2019 وأثناء عرض الإعلامي تامر امين لبرنامجه تم التطرق الي مشكلة المدعية مع بعض لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم بعرض صور شخصية لها اثناء الحلقة وفي إحداها صورة لها بجوار الفنان محمد رمضان واستخدم عبارات تحمل إسقاط جنسي عليها وتم تشبيهها بالفنان محمد رمضان واسقط عليها من خلاله أنها تتحرش بلاعبي المنتخب المصري وذكر ألفاظا تحمل إهانة لها وتحقير من شأنها وهو الأمر الذي شاهده الملايين من مصر والعالم مما ادي الي تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بعبارات ذكرت في صحيفة الدعوى.

واضافت الدعوي أن المدعية إصابتها أضرار مادية وأدبية من خلال ما تضمنه الفيديو وفقا للقانون مطالبا بالزام الشركة بدفع مبلغ 10 مليون جنية كتعويضا عما إصابة المدعي من أضرار وخطأ الشركة في عدم حذف فيديو الحلقة من علي اليوتيوب مطالبا بالزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.

وصرح المستشار هيثم عباس بأن منصات التواصل الاجتماعى أصبحت مجال خصب للسب والقذف والتشهير ونأمل أن يصدر حكم يعيد الكافة إلى مراجعة ما يتم نشرة وليبدء الأمر من الكيانات الكبرى المفترض عليها التمسك بميثاق الشرف الإعلامى والمحافظة على القيم والاخلاق.

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ميريهام هشام تامر امين

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